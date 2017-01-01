У Греції вилучають з магазинів молоко та Coca-Cola через заяви про отруєння продуктів

Угруповання заявило, що отруїло молоко певної марки, ковбасу та 1,5-літрову Coca-Cola

У Греції угруповання, яке позиціонує себе як борець зі споживацтвом, заявило про отруєння низки продуктів у супермаркетах соляною кислотою в Афінах та Салоніках. Влада країни закликала споживачів тимчасово відмовитися від придбання цих продуктів, а самі товари вилучають з продажу. Заяву про свої дії угруповання опублікувало на місцевому



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Угруповання заявило, що отруїло молоко певної марки, ковбасу та 1,5-літрову Coca-Cola

У Греції угруповання, яке позиціонує себе як борець зі споживацтвом, заявило про отруєння низки продуктів у супермаркетах соляною кислотою в Афінах та Салоніках. Влада країни закликала споживачів тимчасово відмовитися від придбання цих продуктів, а самі товари вилучають з продажу.

Заяву про свої дії угруповання опублікувало на місцевому інформаційному сайті Independent Media Center.

Угруповання заявило, що отруїло молоко певної марки, ковбасу та 1,5-літрову Coca-Cola. Ці продукти вони нібито підкладали на полиці супермаркетів з 20 до 24 грудня.

«Перед Різдвом тисячі людей встають з диванів, аби зробити покупки для святкового столу та заповнити своє існування споживацькою нісенітницею. Мільйони живих істот вбивають для того, аби вони потрапили на стіл живих мерців», — виголосили у своїй заяві екоанархісти.

За їхніми словами, акція проводиться саме перед Різдвом, адже у цей час «загострюється споживацтво у суспільстві».