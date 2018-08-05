У Грузії автобус в'їхав у вантажівку: є загиблий і постраждалі



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Фото: Sputnik / STRINGER У Грузії автобус в'їхав у вантажівку

У результаті ДТП постраждали шість чоловік

В Грузії в регіоні Шида-Картлі пасажирський автобус врізався у вантажівку, в результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

Про це повідомляє 1TV.GE.

Повідомляється, що автобус, який слідував за маршрутом Ахалкалакі-Руставі, зіткнувся з вантажівкою на в'їзді в населений пункт Ферма. В результаті зіткнення загинув 26-річний чоловік. Ще шестеро осіб, серед них двоє дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості. На даний момент вони госпіталізовані.

Міністерство внутрішніх справ країни почало провадження за ч. 5 ст. 276 Кримінального кодексу Грузії.