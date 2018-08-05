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    У Грузії автобус в'їхав у вантажівку: є загиблий і постраждалі

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    У Грузії автобус в'їхав у вантажівку - У Грузії автобус в'їхав у вантажівку: є загиблий і постраждалі
    Фото: Sputnik / STRINGER
    У Грузії автобус в'їхав у вантажівку

    У результаті ДТП постраждали шість чоловік

    В Грузії в регіоні Шида-Картлі пасажирський автобус врізався у вантажівку, в результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

    Про це повідомляє 1TV.GE.

    Повідомляється, що автобус, який слідував за маршрутом Ахалкалакі-Руставі, зіткнувся з вантажівкою на в'їзді в населений пункт Ферма. В результаті зіткнення загинув 26-річний чоловік. Ще шестеро осіб, серед них двоє дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості. На даний момент вони госпіталізовані.

    Міністерство внутрішніх справ країни почало провадження за ч. 5 ст. 276 Кримінального кодексу Грузії.

    ДТП Грузія автомобіль чоловік
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