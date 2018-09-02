У Грузії розпочалися військові навчання за участі НАТО та України

Навчання проводяться на військовій базі, яка в серпні 2008 року була майже повністю знищена російськими військами

На грузинській військовій базі «Сенакі» військовослужбовці з десяти країн, членів НАТО і партнерів Північноатлантичного союзу, розпочали 2 вересня 10-денні командно-штабні навчання «Спритний дух» (Agile Spirit-2018).

У навчаннях беруть участь 237 військовослужбовців зі США, Болгарії, Румунії, Латвії, Греції, України, Туреччини, Чехії, Естонії та самої Грузії. Навчання проводяться на військовій базі, яка в серпні 2008 року була майже повністю знищена російськими військами, що вторглися в західну Грузію з Абхазії.

Попередні військові навчання «Гідний партнер» (Noble Partner-2018) за участю держав НАТО, завершилися в середині серпня.

Грузія перебуває нині на третьому, передостанньому етапі підготовки до інтеграції в НАТО.

Відкриваючи навчання, міністр оборони Грузії охарактеризував нинішню боєздатність грузинської армії як «стратегічну готовність».

На навчаннях відпрацюють готовність військових бригад до реагування на кризи або до проведення спільних операцій у складі Сил швидкого реагування НАТО.

Координують навчання офіцери армії США за сприяння навчального центру НАТО в Грузії і за участю місцевого командування.

Навчання Agile Spirit щороку проводяться в Грузії з 2011 року. Торік у них брали участь сім держав.