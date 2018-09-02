У Грузії розпочалися військові навчання за участі НАТО та України
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Розсилка
Навчання проводяться на військовій базі, яка в серпні 2008 року була майже повністю знищена російськими військами
На грузинській військовій базі «Сенакі» військовослужбовці з десяти країн, членів НАТО і партнерів Північноатлантичного союзу, розпочали 2 вересня 10-денні командно-штабні навчання «Спритний дух» (Agile Spirit-2018).
У навчаннях беруть участь 237 військовослужбовців зі США, Болгарії, Румунії, Латвії, Греції, України, Туреччини, Чехії, Естонії та самої Грузії. Навчання проводяться на військовій базі, яка в серпні 2008 року була майже повністю знищена російськими військами, що вторглися в західну Грузію з Абхазії.
Попередні військові навчання «Гідний партнер» (Noble Partner-2018) за участю держав НАТО, завершилися в середині серпня.
Грузія перебуває нині на третьому, передостанньому етапі підготовки до інтеграції в НАТО.
Відкриваючи навчання, міністр оборони Грузії охарактеризував нинішню боєздатність грузинської армії як «стратегічну готовність».
На навчаннях відпрацюють готовність військових бригад до реагування на кризи або до проведення спільних операцій у складі Сил швидкого реагування НАТО.
Координують навчання офіцери армії США за сприяння навчального центру НАТО в Грузії і за участю місцевого командування.
Навчання Agile Spirit щороку проводяться в Грузії з 2011 року. Торік у них брали участь сім держав.