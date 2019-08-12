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    У Гватемалі президентські вибори виграв колишній керівник в'язниць

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    Джамматтей отримав майже 58,5 відсотка або 550 тисяч голосів виборців

    У другому турі президентських виборів у Гватемалі перемогу здобув колишній керівник в’язниць та консерватор Алехандро Джамматтей.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на суд з питань виборів у Гватемалі.

    «Консерватор Алехандро Джамматтей був обраний президентом Гватемали в неділю, перемігши колишню першу леді Сандру Торрес у другому турі», - йдеться у повідомленні.

    Джамматтей отримав майже 58,5 відсотка або 550 тисяч голосів виборців.

    Він змінить на посаді президента Гватемали Джиммі Гонсалеса, якого звинуватили у корупції.

    Як зазначається, Джамматтей може опинитися під загрозою величезного тиску з боку президента США і його адміністрації. У липні Гватемала підписала угоду з США, за умовами якої вона стане так званою безпечною третьою країною. Мігранти, які бажають отримати притулок в США, повинні подавати заяву в одній з таких країн, перш ніж перетинати кордон. Крім Гватемали, до числа "безпечних третіх країн" повинні увійти Сальвадор і Гондурас.

    Як відомо, Алехандро Джамматтей – гватемальський політик, який балотувався від заснованої ним партії «Вперед» (повна назва «Вперед за іншу Гватемалу»). У минулому був директором Пенітенціарної системи Гватемали (2006-2008).

    Також виступав кандидатом у президенти країни на виборах 2007, 2011, 2015 і 2019 років.

    суд США мігранти
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