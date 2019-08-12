У Гватемалі президентські вибори виграв колишній керівник в'язниць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джамматтей отримав майже 58,5 відсотка або 550 тисяч голосів виборців

У другому турі президентських виборів у Гватемалі перемогу здобув колишній керівник в’язниць та консерватор Алехандро Джамматтей.

Про це повідомляє AFP з посиланням на суд з питань виборів у Гватемалі.

«Консерватор Алехандро Джамматтей був обраний президентом Гватемали в неділю, перемігши колишню першу леді Сандру Торрес у другому турі», - йдеться у повідомленні.

Джамматтей отримав майже 58,5 відсотка або 550 тисяч голосів виборців.

Він змінить на посаді президента Гватемали Джиммі Гонсалеса, якого звинуватили у корупції.

Як зазначається, Джамматтей може опинитися під загрозою величезного тиску з боку президента США і його адміністрації. У липні Гватемала підписала угоду з США, за умовами якої вона стане так званою безпечною третьою країною. Мігранти, які бажають отримати притулок в США, повинні подавати заяву в одній з таких країн, перш ніж перетинати кордон. Крім Гватемали, до числа "безпечних третіх країн" повинні увійти Сальвадор і Гондурас.

Як відомо, Алехандро Джамматтей – гватемальський політик, який балотувався від заснованої ним партії «Вперед» (повна назва «Вперед за іншу Гватемалу»). У минулому був директором Пенітенціарної системи Гватемали (2006-2008).

Також виступав кандидатом у президенти країни на виборах 2007, 2011, 2015 і 2019 років.