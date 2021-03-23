Ковідний колапс в Одесі: медики і волонтери змушені обирати, кому допомогти

Клуби і ресторани не закриються навіть після потрапляння області в червону зону карантину

У лікарнях бракує кисню і ліжок, а місто переповнене туристами веселиться на закритих тусовках

У вівторок, 23 березня, Одеська область увійшла до «червоної» зони карантину через спалахи коронавірусу. Найважча ситуація спостерігається в обласному центрі, де давно не вистачає місць у лікарнях і кисню для важких пацієнтів, йдеться в матеріалі Оbozrevatel. Інфікованих місцевих жителів нема куди госпіталізувати, вони змушені залишатися вдома в очікуванні вільного ліжка.

Так, за даними мерії, 22 березня в місті залишалося всього 28 вільних місць для хворих. Чиновники обіцяють за тиждень розгорнути ще 190 ліжок і забезпечити 82 місця киснем.

Як розповіла журналістам керівник БФ «Корпорація монстрів» в Одесі (фонд забезпечує хворих кисневими концентраторами) Катерина Ножевнікова, в лікарні зараз не беруть навіть людей з дуже низькою сатурацією. Викликати швидку складно, адже лікарі змушені час від часу їздити до пацієнтів, які задихаються, і давати їм подихати киснем.

Стверджується, що Одеса зараз нагадує Італію – медики і волонтери змушені обирати, кому допомогти в першу чергу, багато лікарень не приймають літніх людей, надаючи вільні ліжка молодшим пацієнтам.

«Лікарі і персонал опорних лікарень валяться з ніг, сімейні лікарі масово хворіють. Але ж медиків в магазині не купиш, їх просто немає», – розповіла волонтер.

Біля лікарень шикуються черги зі швидких, щоб «здати» пацієнтів, проте далеко не скрізь їх приймають.

«Мені днями довелося вистояти кілька годин, щоб у мене прийняли хворого. Місць немає і все. Одного виписали і тільки тоді у мене взяли людину», – розповів фельдшер Одеської швидкої Микола.

Як зазначає Катерина Ножевнікова, у одеської влади є проблеми у комунікації з населенням. Однак у нинішньому колапсі є вина і самих людей, які не бажають дотримуватися карантину.

Місцеві розповідають, що кожного ранку бачать у громадському транспорті літніх людей, які їдуть на базари. При цьому далеко не всі носять маски.

Однак набагато більше проблем створюють туристи. Кожні вихідні вулиці Одеси заповнюються гостями з Києва та інших міст, яким хочеться відпочити. «Я пару раз підвозив компанії іноземців, які приїжджають сюди з Європи спеціально, щоб погуляти в клубах. Тому що у них давно жорсткий локдаун, вони втомилися, їм нудно. А у нас все відкрито, дискотеки, нічні клуби, готелі, паби. Гуляй – не хочу», – розповів одеський таксист Валерій.

За його словами, клуби і ресторани не закриються навіть після потрапляння області в червону зону карантину.

«Всі прекрасно знають, що якщо вікна закладу щільно зашторені або навіть замазані фарбою, всередині тусовка. Гостей запрошують через Viber або Telegram, дають спеціальний код, за яким вони проходять через чорний вхід. Точно так само і назад. Деякі вже перемістилися в заміські приміщення, на квартири. Бізнес як працював, так і працює», – сміється таксист.

Тим часом, Московський патріархат в Україні провів у низці міст хресний хід «з молитвою про мир в Україні». «21 березня в день Торжества Православ'я десятки тисяч віруючих Української православної церкви пройшли хресними ходами в Запоріжжі, Херсоні, Харкові, Черкасах, Могилів-Подільському, Сєвєродонецьку, Ізюмі та інших містах України», – йдеться у повідомленні пресслужби Московської церкви.