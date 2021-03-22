Концерт посеред вулиці. Актори харківських театрів вийшли на страйк

Один із учасників виконав пісню «Де мої 16 тищ», яку назвали славнем акції

Сьогодні актори та працівники низки харківських театрів навпроти входу до будівлі обласної адміністрації зібралися на акцію протесту. Про це пише Депо.Харків.

Деякі учасники акції зібралася безпосередньо перед ОДА, інші ж розмістилися перед наметом «Все для перемоги». У акції бере участь близько 200 людей. Учасники акції тримають в руках плакати з надписами «Борітеся – поборете», «Театр – зброя, тому за нього треба боротися», «До театру традиційно йдуть почути правду», «Мистецтво врятує».

Учасники акції протесту переконані, що скорочення видатків на фінансування театрів та інших закладів культури поставить їх на межу виживання. Люди наголошують, що депутати Харківської облради дуже сильно скоротили фінансування державних театрів.

Крім цього, театрали обурені тим, що голова Харківської ОДА Айна Тимчук після бюджетної сесії заявила, що працівники харківських театрів нібито в середньому заробляють по 16,5 тис. грн на місяць. Учасники акції заявили, що не отримують таких зарплат і близько.

«Ще минулого року нам сказали, що з нас знімуть надбавку, що будуть платити меншу зарплату, – розповіла режисерка театру ім. Пушкіна Ольга Турутя-Прасолова. – Тоді ми відстояли своє право. А в цьому році фінансування скоротили в чотири рази. Ми вийшли проти цього. Театри і так ледве виживають. У нас маленькі зарплати. І виходить, якщо фінансування скорочено в чотири рази, то ми просто не зможемо існувати як театр. Бо театр сам оплачує за комуналку, сам оплачує постановки. І виходить, що держава має заплатити лишень зарплату. А зарплата також намагаються зарази скоротити. Хоча навіть зараз її сплачують в неповному обсязі. Тому що ми маємо право на стовідсоткову надбавку. А нам її ніхто не платить».

«Працюю в театрі вже 40 років, – розповіла учасниця акції, акторка театру ім. Шевченка Ірина Кобзар. – Я особисто вийшла за своїх дітей, всіх молодих акторів. Я вже людина у віці, мені за себе вже не так страшно. В основному ми вийшли за своїх молодих акторів, за студентів. Тому що вся ця боротьба триває вже 15 років. У нас із періодичністю у 5 років хтось запускає руку до наших кишень».

Перед ОДА учасники акції встановили сцену. Там вони вже лунають промови та вірші. В тому числі, один із учасників виконав пісню «Де мої 16 тищ», яку назвали славнем акції.

Учасники протесту вимагають виплатити заробітну платню в повному обсязі за лютий і початок березня 2021 року, дотримуватися своєчасної виплати зарплатні, відповідно до чинного законодавства, забезпечити в повному обсязі виплату зарплатні, включно з надбавкою за «академічність» в розмірі 100%. У акції протесту беруть участь працівники Харківського державного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, Харківського державного академічного російського драматичного театру ім. О.С. Пушкіна, Харківського державного академічного театру музичної комедії, Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, Харківського театру юного глядача, Харківської обласної філармонії.

Тим часом глава уряду Шмигаль обіцяє знову роздати підприємцям «карантинні» гроші. Виплати зможуть отримати у регіонах «червоної» зони.

Раніше міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що уряд може відновити всі програми допомоги підприємцям, які діяли в 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень. Це буде залежати від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні.