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    Новини

    У Харкові лунали вибухи, після яких спалахнула пожежа (відео)

    Окупанти обстріляли Харків - У Харкові лунали вибухи, після яких спалахнула пожежа (відео)
    Окупанти обстріляли Харків
    фото: Харків Life

    Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу

    У Харкові в ніч проти 27 липня знову прозвучали вибухи. Про це повідомляють мешканці Харкова в соцмережах.

    Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

    Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття.

    Чекаємо на офіційні підтвердження про вибухи.

    Також у соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.

    В соцмережах повідомлють про сім «прильотів». Після сьомого удару розпочалася сильна пожежа.

    Чекаємо на офіційну інформацію.

    До слова, у районі П'ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян.

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    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові лунали вибухи, після яких спалахнула пожежа (відео)