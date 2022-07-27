У Харкові лунали вибухи, після яких спалахнула пожежа (відео)

Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу

У Харкові в ніч проти 27 липня знову прозвучали вибухи. Про це повідомляють мешканці Харкова в соцмережах.

Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття.

Чекаємо на офіційні підтвердження про вибухи.

Також у соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.

В соцмережах повідомлють про сім «прильотів». Після сьомого удару розпочалася сильна пожежа.

Чекаємо на офіційну інформацію.

До слова, у районі П'ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян.

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