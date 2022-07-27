У Харкові лунали вибухи, після яких спалахнула пожежа (відео)
Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу
У Харкові в ніч проти 27 липня знову прозвучали вибухи. Про це повідомляють мешканці Харкова в соцмережах.
Станом на зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу.
Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття.
Чекаємо на офіційні підтвердження про вибухи.
Також у соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.
В соцмережах повідомлють про сім «прильотів». Після сьомого удару розпочалася сильна пожежа.
Чекаємо на офіційну інформацію.
До слова, у районі П'ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян.