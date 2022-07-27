Військові на півдні знищили 89 росіян та склад ворожих боєприпасів
В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань
Протягом доби українськими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини. Про це інформує оперативне командування «Південь».
Протягом дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білогірка. Успіху не мав.
В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають: 89 росіян, танк Т-62, самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б», мінометний комплекс «Сані», дві одиниці броньованої та шість – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.
До слова, у районі П'ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян.