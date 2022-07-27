Військові на півдні знищили 89 росіян та склад ворожих боєприпасів

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Підтверджені втрати ворога складають: 89 росіян, танк Т-62, самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б», мінометний комплекс «Сані», дві одиниці броньованої та шість – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.

Українські військові відправили на той світ 89 росіян та знищили склад ворожих боєприпасів

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