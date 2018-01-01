У Харкові на станції метро помер чоловік
- Сьогодні, 00:58
-
Розсилка
Пасажиру стало зле у вагоні
У п'ятницю, 9 лютого, в Харкові на станції метро Площа Конституції помер чоловік.
Про це NewsRoom повідомили в прес-службі Харківського метрополітену.
За словами представника метрополітену, пасажиру стало зле у вагоні. Його оперативно винесли на платформу, проте він помер до прибуття медиків. Вони лише констатували смерть, яка настала о 19:10.
Згідно з попередньою інформацією, смерть настала через проблеми з серцем.
Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, раптово пішов з життя видатний український спортсмен, чемпіон світу та призер міжнародних змагань з фрі-файту Ігор Слюсарчук.