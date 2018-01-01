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    У Харкові на станції метро помер чоловік

    Пасажиру стало зле у вагоні
    У п'ятницю, 9 лютого, в Харкові на станції метро Площа Конституції помер чоловік. Про це NewsRoom повідомили в прес-службі Харківського метрополітену. За словами представника метрополітену, пасажиру стало зле у вагоні. Його оперативно винесли на платформу, проте він помер до прибуття медиків. Вони лише констатували смерть, яка настала о
    • Сьогодні, 00:58
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    Пасажиру стало зле у вагоні

    У п'ятницю, 9 лютого, в Харкові на станції метро Площа Конституції помер чоловік.

    Про це NewsRoom повідомили в прес-службі Харківського метрополітену.

    За словами представника метрополітену, пасажиру стало зле у вагоні. Його оперативно винесли на платформу, проте він помер до прибуття медиків. Вони лише констатували смерть, яка настала о 19:10.

    Згідно з попередньою інформацією, смерть настала через проблеми з серцем.

    Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, раптово пішов з життя видатний український спортсмен, чемпіон світу та призер міжнародних змагань з фрі-файту Ігор Слюсарчук.

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