Спортсмен готувався всьоме захищати титул чемпіона дивізіону «Еліта»

У вівторок, 6 лютого, раптово пішов з життя видатний український спортсмен, чемпіон світу та призер міжнародних змагань з фрі-файту Ігор Слюсарчук. Ігор розпочав своє сходження до звання найкращого спортсмена Федерації у травні 2010 року, під час чемпіонату України серед дорослих, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.



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Ігор Слюсарчук

Спортсмен готувався всьоме захищати титул чемпіона дивізіону «Еліта»

У вівторок, 6 лютого, раптово пішов з життя видатний український спортсмен, чемпіон світу та призер міжнародних змагань з фрі-файту Ігор Слюсарчук.

Ігор розпочав своє сходження до звання найкращого спортсмена Федерації у травні 2010 року, під час чемпіонату України серед дорослих, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

Тоді він став відкриттям чемпіонату – 20-річний юнак вперше взяв участь у змаганнях найвищого рангу серед любителів, і лише у півфіналі його зупинив на той час чинний віце-чемпіон світу та чемпіон України з фрі-файту.

У 2011 році у складі збірної Тернопільської області Ігор став віце-володарем кубка України з фрі-файту, а у 2012-13 р.р. – володарем кубка України – найпрестижнішої нагороди у командному заліку.

У 2012-2017 роках Ігор шість раз успішно захищав титул чемпіона дивізіону «Еліта» та право володіти поясом чемпіона. Й у 2018-му готувався захищати його всьоме.

У 2014 році Ігор став бронзовим призером чемпіонату світу з фрі-файту у розділі ММА у Лас-Вегасі вирішув припинити любительську кар’єру.

На професійній арені, відповідно до офіційної міжнародної бази даних, Ігор провів 32 поєдинки, у 22-х з яких і переміг.

За попередніми висновками, спортсмен помер від інсульту.