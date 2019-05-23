У Харкові перехожий врятував дитину, яка випала із шостого поверху



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Нещасний випадок стався о 7 годині ранку на вулиці Бучми Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Хлопчика доставили до лікарні, де він був прооперований

У Харкові випадковий перехожий врятував життя дворічного хлопчика, який випав із вікна на шостому поверсі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Нещасний випадок стався о 7 годині ранку 23 травня на вулиці Бучми.

«Попередньо встановлено, що 2-річний хлопчик, прокинувшись вранці, коли його батьки та 6-річний брат спали, вирішив погратись на балконі. Одна з іграшок перелетіла через перила. Дитина залізла на підвіконня, потягнулася за нею та, не втримавши рівновагу, випала з балконного вікна шостого поверху», - розповіли в поліції.

Зазначається, що завдяки 50-річному перехожому, який зробив спробу підхопити дитину, хлопчик залишився живим. Дитину доставили до лікарні швидкої невідкладної допомоги, де вона була прооперована.

«Зараз життю дитини ніщо не загрожує. Стан його здоров’я медики оцінюють як стабільний», - повідомили в поліції.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Раніше у соцмережах повідомляли, що у Харкові дитина випала з балкону багатоповерхового будинку.