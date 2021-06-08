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    На Прикарпатті вибухнув газопровід

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    В Івано-Франківській області 8 червня стався вибух на газопроводі - На Прикарпатті вибухнув газопровід
    В Івано-Франківській області 8 червня стався вибух на газопроводі
    Фото: ДСНС та соцмережі

    Інцидент не впливає на транзит газу до ЄС

    У селі Клузів (Івано-Франківська область) вибухнула труба високого тиску газопроводу Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці. Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано. Про це повідомляє пресслужба «Оператора ГТС України».

    Вибух стався в 12:40. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Загрози припинення газопостачання в прилеглих населених пунктах немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу до ЄС, повідомили у пресслужбі.

    Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпека для населених пунктів поблизу відсутня.

    Радник міського голови Івано-Франківська Назар Кішак повідомив, що рятувальники проводять роботу по локалізації надзвичайної ситуації.

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    На Прикарпатті вибухнув газопровід
    На Прикарпатті вибухнув газопровід
    На Прикарпатті вибухнув газопровід
    На Прикарпатті вибухнув газопровід

    Крім того, глава «Оператора ГТС» Сергій Макогон написав на своїй сторінці у Facebook, що це газогін-відвід діаметру 500 мм місцевого значення, а не магістральний газопровід УПУ (Уренгой-Помари-Ужгород).

    «Прошу не розповсюджувати фейки, які грають на руки прихильникам «Північного Потоку-2», – зазначив він.

    Теги: вибух газ Івано-Франківщина транзит рятувальники ГТС
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    На Прикарпатті вибухнув газопровід