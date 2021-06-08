На Прикарпатті вибухнув газопровід

В Івано-Франківській області 8 червня стався вибух на газопроводі

Інцидент не впливає на транзит газу до ЄС

У селі Клузів (Івано-Франківська область) вибухнула труба високого тиску газопроводу Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці. Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано. Про це повідомляє пресслужба «Оператора ГТС України».

Вибух стався в 12:40. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Загрози припинення газопостачання в прилеглих населених пунктах немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу до ЄС, повідомили у пресслужбі.

Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпека для населених пунктів поблизу відсутня.

Радник міського голови Івано-Франківська Назар Кішак повідомив, що рятувальники проводять роботу по локалізації надзвичайної ситуації.

Крім того, глава «Оператора ГТС» Сергій Макогон написав на своїй сторінці у Facebook, що це газогін-відвід діаметру 500 мм місцевого значення, а не магістральний газопровід УПУ (Уренгой-Помари-Ужгород).

«Прошу не розповсюджувати фейки, які грають на руки прихильникам «Північного Потоку-2», – зазначив він.