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    У Харкові студенти з Ізраїлю влаштували стрілянину біля військової частини

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    <p>За словами очевидців, пасажири поводили себе дуже голосно, а згодом відкрили вікно в автомобілі та почали здійснювати постріли</p> - У Харкові студенти з Ізраїлю влаштували стрілянину біля військової частини

    За словами очевидців, пасажири поводили себе дуже голосно, а згодом відкрили вікно в автомобілі та почали здійснювати постріли

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    З місця події правоохоронці вилучили стартовий пістолет, дві відстріляні та дві не відстріляні гільзи

    Поліція встановлює обставини стрілянини у Київському районі Харкова поблизу військової частини, яку вчинили громадяни Ізраїлю.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Інцидент стався по вулиці Академіка Проскури 16 квітня близько 16:40.

    «На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції та кілька екіпажів патрульної поліції. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили автомобіль «Daewoo Lanos» під керуванням 31-річного громадянина Ізраїлю з п’ятьма пасажирами від 18 до 24 років, громадянами тієї ж держави», - розповіли в поліції.

    Зазначається, що троє з чоловіків виявились студентами одного з університетів Харкова.

    За словами очевидців, пасажири поводили себе дуже голосно, а згодом відкрили вікно в автомобілі та почали здійснювати постріли.

    З місця події правоохоронці вилучили стартовий пістолет, дві відстріляні та дві не відстріляні гільзи.

    Учасники інциденту були доставлені до Київського відділу поліції для з’ясування всіх обставин.

    Інформація про вказаний факт зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру  досудових розслідувань.

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