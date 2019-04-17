У Харкові студенти з Ізраїлю влаштували стрілянину біля військової частини



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За словами очевидців, пасажири поводили себе дуже голосно, а згодом відкрили вікно в автомобілі та почали здійснювати постріли Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

З місця події правоохоронці вилучили стартовий пістолет, дві відстріляні та дві не відстріляні гільзи

Поліція встановлює обставини стрілянини у Київському районі Харкова поблизу військової частини, яку вчинили громадяни Ізраїлю.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Інцидент стався по вулиці Академіка Проскури 16 квітня близько 16:40.

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції та кілька екіпажів патрульної поліції. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили автомобіль «Daewoo Lanos» під керуванням 31-річного громадянина Ізраїлю з п’ятьма пасажирами від 18 до 24 років, громадянами тієї ж держави», - розповіли в поліції.

Зазначається, що троє з чоловіків виявились студентами одного з університетів Харкова.

За словами очевидців, пасажири поводили себе дуже голосно, а згодом відкрили вікно в автомобілі та почали здійснювати постріли.

З місця події правоохоронці вилучили стартовий пістолет, дві відстріляні та дві не відстріляні гільзи.

Учасники інциденту були доставлені до Київського відділу поліції для з’ясування всіх обставин.

Інформація про вказаний факт зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.