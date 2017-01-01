У Харкові вибухнуло авто співробітника поліції
- Сьогодні, 17:41
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За останньою інформацією, співробітника поліції після вибуху госпіталізували
У Харкові на вул. Отакара Яроша в середу ввечері було підірвано автомобіль Toyota Camry співробітника Нацполіції, правоохоронця госпіталізували з незначними тілесними ушкодженнями, передають ЗМІ.
«Машина майора поліції, опера. За попередньою інформацією, підірвано гранату. Він на момент вибуху був за кермом. Постраждав незначно, госпіталізований», - сказав співрозмовник агентства.
У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області кореспонденту агентства підтвердили лише сам факт вибуху.
«Підтверджуємо, що був вибух. Докладнішу інформацію надамо пізніше», - сказали у відділі комунікацій облуправління.