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    У Харкові вибухнуло авто співробітника поліції

    За останньою інформацією, співробітника поліції після вибуху госпіталізували
    У Харкові на вул. Отакара Яроша в середу ввечері було підірвано автомобіль Toyota Camry співробітника Нацполіції, правоохоронця госпіталізували з незначними тілесними ушкодженнями, передають ЗМІ.  «Машина майора поліції, опера. За попередньою інформацією, підірвано гранату. Він на момент вибуху був за кермом. Постраждав незначно,
    • Сьогодні, 17:41
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    За останньою інформацією, співробітника поліції після вибуху госпіталізували

    У Харкові на вул. Отакара Яроша в середу ввечері було підірвано автомобіль Toyota Camry співробітника Нацполіції, правоохоронця госпіталізували з незначними тілесними ушкодженнями, передають ЗМІ.

     «Машина майора поліції, опера. За попередньою інформацією, підірвано гранату. Він на момент вибуху був за кермом. Постраждав незначно, госпіталізований», - сказав співрозмовник агентства.

    У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області кореспонденту агентства підтвердили лише сам факт вибуху.

    «Підтверджуємо, що був вибух. Докладнішу інформацію надамо пізніше», - сказали у відділі комунікацій облуправління.

     

     

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