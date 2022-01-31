СБУ затримала у Харкові російського шпигуна

Затриманого чоловіка підозрюють у збирані даних про українські військові розробки

Правоохоронці заявили про викриття у Харкові агента російських спецслужб. Він нібито збирав інформацію про новітні українські системи зброї, щоб передати ці дані Росії. Про це повідомляють пресслужби Служби безпеки України та Донецької обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, мешканця Харкова завербував представник «Міністерства держбезпеки» самопроголошеної «ДНР». Той нібито мав збирати таємну інформацію під кураторством співробітника Федеральної служби безпеки РФ.

В СБУ кажуть, що агент також мав збирати фото та відеоматеріали про місця розташування військової техніки й солдатів, базування і переміщення підрозділів правоохоронців, а також інші дані про оборону. Цю інформацію він нібито передавав представникам «ДНР» та російських спецслужб.

Співробітники СБУ заявили, що не допустили витоку інформації із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері, яку зловмисник нібито намагався здобути в одному з харківських інститутів. Спецпризначенці затримали агента у середмісті Харкова.

Слідчі повідомили йому про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду і створення терористичної групи чи терористичної організації. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у формі тримання під вартою.

Днями СБУ у Києві піймала завербованого шпигуна російських спецслужб.

Раніше СБУ викрила шпигуна, що збирав для Росії дані про протиповітряну оборону України.