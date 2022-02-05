СБУ у Харкові затримала серійного «мінера» (відео)

Харків’янин у грудні здійснив щонайменше 14 анонімних повідомлень про мінування різних об’єктів

Служба безпеки України викрила та затримала спеціаліста в ІТ-сфері, який відправляв анонімні електронні листи про неправдиві замінування державних установ у Харкові. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що 39-річний харків’янин у грудні 2021 року здійснив щонайменше 14 анонімних повідомлень про мінування різних об’єктів. Зокрема, він «мінував» Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, міжнародний аеропорт «Харків», залізничні та автомобільні вокзали, торговельно-розважальні центри міста.

Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який, надсилаючи анонімні електронні листи, використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування місцезнаходження.

Оперативники СБУ затримали зловмисника за місцем його мешкання після чергового повідомлення про мінування.

Встановлено, що мотивами злочинних дій харків’янина була особиста неприязнь до правоохоронних і судових органів України, а також до влади в цілому.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Протягом останніх двох тижнів у низці регіонів України надходили повідомлення про нібито замінування станцій метро, аеропортів, торгових центрів, будівель держорганів та навчальних закладів. Наприклад, сьогодні у Києві знову заміновані усі школи.

20 січня у Києві невідомі замінували ТРЦ River Mall. Також до правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу президента у столиці.

Крім того, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

Нещодавно глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.