Зеленський назвав місто, з якого Росія може почати війну проти України

Володимир Зеленський: Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований

Росія може спробувати захопити українські території під приводом «захисту» російськомовного населення

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що Росія може окупувати Харків. За його словами, це стане початком великомасштабної війни.

Зеленський пояснив, що Росія може спробувати захопити українські території під приводом «захисту» російськомовного населення.

Він заявив, що якщо РФ захоче наростити ескалацію, то спробує це зробити «на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв’язки з Росією».

«Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що не знає, «що вони збираються робити, бо це великі міста».

«У Харкові проживає понад мільйон жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни», – додав він.

Також Зеленський назвав умову, за якої Росія буде готова віддати Донбас.

Раніше Зеленський вже казав, що під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

Також стало відомо, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Ще Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.