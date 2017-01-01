У Харкові залили монтажною піною та клеєм 25 терміналів E-ticket

Загальна вартість 25 терміналів становить понад 500 тисяч гривень

У Харкові пошкодили 25 терміналів з електронних квитків на проїзд у транспорті. Про це повідомляє місцеве видання «Харків Today». Заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов припустив, що кількість пошкоджених терміналів може бути більша. «Ми звернулися в поліцію. І на дрібне



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Загальна вартість 25 терміналів становить понад 500 тисяч гривень

У Харкові пошкодили 25 терміналів з електронних квитків на проїзд у транспорті.

Про це повідомляє місцеве видання «Харків Today».

Заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов припустив, що кількість пошкоджених терміналів може бути більша.

«Ми звернулися в поліцію. І на дрібне хуліганство інцидент вже не тягне. Поки невідомо, хто це, але давайте не будемо заважати поліції працювати. Я сподіваюся, що зубна паста, монтажна піна і інші види псування автоматів, — це різні зловмисники, а не саботаж в загальній суті», — сказав Водовозов.

За його даними, харків'яни купили понад 10 тисяч карток на проїзд в трамваях, тролейбусах і метрополітені.

Усього в місті встановлено 323 таких термінали. Як додає «Укрінформ», загальна вартість 25 терміналів становить понад 500 тисяч гривень.