У Хемніц привезли інсталяцію вовків, що «зігують»
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10 бронзових вовків встановили в Хемніці біля пам’ятника економісту та письменнику Карлу МарксуУ місті Хемніц на сході ФРН, в якому раніше відбулися сутички між ультраправими, лівими та поліцією, встановили бронзові фігури вовків, які вітаються в нацистському стилі, аби привернути увагу до зростання рівня насильства.
Про це повідомляють організатори мандрівної виставки під назвою «Вовки повернулися», яка раніше побувала в Берліні, Дрездені та Потсдамі.
Десять бронзових вовків встановили в Хемніці біля пам’ятника економісту та письменнику Карлу Марксу. П’ять з них зображені під час нацистського вітання, а інші — із зав’язаними очима та на повідку.
«Ми хочемо використати цю акцію на знак протесту проти зростання ненависті та насильства», — йдеться у повідомленні.
Організатори виставки наголошують, що салютування Гітлеру було «вітанням суспільства, у кінці якого був Освенцим та 50 мільйонів загиблих».
«Нацисти любили називати себе вовками, і сьогодні праворадикали називають себе вовками», — зазначається в повідомленні.
« National Sozialismus ! Jetzt ! Jetzt ! Jetzt ! » Un dimanche soir dans les rues d’une petite ville de province allemande, en 2018 #köthen pic.twitter.com/lp2SeWPWIe— Thomas Wieder (@ThomasWieder) 9 вересня 2018 р.
Як приклад наводиться виступ лідера саксонського праворадикального руху ThüGIDA Девіда Кекерта, який говорив про расову війну проти німецького народу під час мітингу в місті Кетен.
«Чи продовжите ви блеяти як вівці, чи станете вовками і будете рвати?», — сказав він.