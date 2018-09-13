У Хемніц привезли інсталяцію вовків, що «зігують»



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Фото: Виставка Die Wölfe sind zurück («Вовки повернулися») Інсталяція «Вовки повернулися» у місті Хемніц, Німеччина

10 бронзових вовків встановили в Хемніці біля пам’ятника економісту та письменнику Карлу Марксу

У місті Хемніц на сході ФРН, в якому раніше відбулися сутички між ультраправими, лівими та поліцією, встановили бронзові фігури вовків, які вітаються в нацистському стилі, аби привернути увагу до зростання рівня насильства.

Про це повідомляють організатори мандрівної виставки під назвою «Вовки повернулися», яка раніше побувала в Берліні, Дрездені та Потсдамі.

Десять бронзових вовків встановили в Хемніці біля пам’ятника економісту та письменнику Карлу Марксу. П’ять з них зображені під час нацистського вітання, а інші — із зав’язаними очима та на повідку.

«Ми хочемо використати цю акцію на знак протесту проти зростання ненависті та насильства», — йдеться у повідомленні.

Організатори виставки наголошують, що салютування Гітлеру було «вітанням суспільства, у кінці якого був Освенцим та 50 мільйонів загиблих».

«Нацисти любили називати себе вовками, і сьогодні праворадикали називають себе вовками», — зазначається в повідомленні.

« National Sozialismus ! Jetzt ! Jetzt ! Jetzt ! » Un dimanche soir dans les rues d’une petite ville de province allemande, en 2018 #köthen pic.twitter.com/lp2SeWPWIe — Thomas Wieder (@ThomasWieder) 9 вересня 2018 р.

Як приклад наводиться виступ лідера саксонського праворадикального руху ThüGIDA Девіда Кекерта, який говорив про расову війну проти німецького народу під час мітингу в місті Кетен.

«Чи продовжите ви блеяти як вівці, чи станете вовками і будете рвати?», — сказав він.