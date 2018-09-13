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    У Хемніц привезли інсталяцію вовків, що «зігують»

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    <span>Інсталяція &laquo;Вовки повернулися&raquo; у місті Хемніц, Німеччина</span> - У Хемніц привезли інсталяцію вовків, що «зігують»
    Фото: Виставка Die Wölfe sind zurück («Вовки повернулися»)
    Інсталяція «Вовки повернулися» у місті Хемніц, Німеччина

    10 бронзових вовків встановили в Хемніці біля пам’ятника економісту та письменнику Карлу Марксу

    У місті Хемніц на сході ФРН, в якому раніше відбулися сутички між ультраправими, лівими та поліцією, встановили бронзові фігури вовків, які вітаються в нацистському стилі, аби привернути увагу до зростання рівня насильства.

    Про це повідомляють організатори мандрівної виставки під назвою «Вовки повернулися», яка раніше побувала в Берліні, Дрездені та Потсдамі.

    Десять бронзових вовків встановили в Хемніці біля пам’ятника економісту та письменнику Карлу Марксу. П’ять з них зображені під час нацистського вітання, а інші — із зав’язаними очима та на повідку.

    «Ми хочемо використати цю акцію на знак протесту проти зростання ненависті та насильства», — йдеться у повідомленні.

    Організатори виставки наголошують, що салютування Гітлеру було «вітанням суспільства, у кінці якого був Освенцим та 50 мільйонів загиблих».

    «Нацисти любили називати себе вовками, і сьогодні праворадикали називають себе вовками», — зазначається в повідомленні.

    Як приклад наводиться виступ лідера саксонського праворадикального руху ThüGIDA Девіда Кекерта, який говорив про расову війну проти німецького народу під час мітингу в місті Кетен.

    «Чи продовжите ви блеяти як вівці, чи станете вовками і будете рвати?», — сказав він.

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