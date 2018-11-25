У Херсон суд заарештував замовника замаху на вбивство фермера



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В жовтні на місцевого фермера і двох його співробітників було скоєно напад із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї

У Херсоні відбулось судове засідання з обрання міри запобіжного заходу затриманим за підозрою у замаху на вбивство фермера з Херсонщини.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Розглянувши клопотання слідчого, Херсонський міський суд відносно виконавця та замовника обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, херсонські поліцейські затримали двох громадян, які підозрюються в скоєнні нападу із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї на місцевого фермера та двох його співробітників.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області генерал поліції третього рангу Артур Мєріков, злочин був кваліфікований, як замах на вчинення умисного вбивства двох та більше осіб. За результатами проведеного комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особи основних підозрюваних у вчиненні злочину. Вчора слідчими та оперативними працівниками обласного главку поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області був затриманий громадянин, який за версією слідства є безпосереднім виконавцем. Завдяки пильності працівників обласного управління патрульної поліції, в одному із транспортних засобів був виявлений замовник замаху на вбивство, який намагався транзитом виїхати за межі області.

Як повідомлялось раніше, в жовтні цього року на місцевого фермера та двох його співробітників був скоєний напад із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї.