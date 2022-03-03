У Херсоні зникло українське ТБ. Телевежу захопили окупанти

Загарбники намагаються позбавити херсонців об’єктивної інформації про війну в Україні

У Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація. Між тим, як розповіли «Главкому» місцеві жителі, трансляція українських телеканалів через кабельні оператори не переривалася. Інтернет також працює.

Влада області повідомляє, що окупанти готуються поширювати фейки про нібито капітуляцію України та підписання мирного договору з Росією, сказав голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Він закликав не вірити дезінформації ворога та не поширювати її. «Довіряйте лише новинам з офіційних джерел. Україна не здається!», – сказав чиновник.

Нагадаємо, в Україні триває восьмий день повномасштабного збройного конфлікту. Найбільш складна ситуація спостерігається на Сумщині, у Чернігові, у Маріуполі та Херсоні.

Як повідомлялося раніше, міський голова Херсона Ігор Колихаєв попросив допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

Згодом голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив у Facebook, що близько 12 години дня у Херсоні невідомі особи на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба.

З міста також надходять повідомлення про мінування і снайперів на дахах житлових будинків.