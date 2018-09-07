У Хмельницькому охоронець швейного підприємства побив двох жінок, які перевіряли умови праці



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Інспекторів праці після відвідин швейних цехів опинилися в лікарні

Інспектори праці управління Держпраці в області здійснили відвідування, без попереднього повідомлення роботодавців, з питань легалізації трудових відносин у суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у Хмельницькому, та зустріли шалений супротив, передає Depo.Хмельницький.

Як інформують на сайті відомства, під час відвідування одного із швейних цехів із пошиття дитячого одягу по вул. Молодіжна, охоронник підприємства всіляко перешкодджав проведенню перевірки і, зрештою, застосував фізичну силу.

У присутності посадовців «страж» зателефонував роботодавцю та отримав вказівку не допускати посадових осіб до відвідування. У цей час через запасний вихід масово вибігали працівниці швейного цеху, які, ймовірно, не були офіційно працевлаштовані.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та швидка медична допомога.

Двох жінок - посадових осіб управління госпіталізували до Хмельницької міської лікарні.