У Хмельницькому підпалили російський «Сбербанк»

Наразі у поліції з'ясовують обставини події

У вівторок увечері, 30 січня, у центрі Хмельницького на вулиці Подільській невідомі підпалили філію «Сбербанку Росії». Очевидці заявили, що невідомі намагалися підпилити двері приміщення.

Про це повідомляє Депо.

За словами рятувальників, професійна допомога пожежників навіть не знадобилася, адже вогонь вдалося загасити підручними засобами.

«Невідома особа кинула щось схоже на запалювальну суміш. У приміщенні на той момент перебував один працівник, напевно, охоронець. Він і загасив вогонь», – розповіли надзвичайники.

Наразі у поліції з'ясовують обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група.

16 березня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 15 березня 2017 р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти банків з державним російським капіталом, що працюють в Україні: Сбербанку і ВТБ, БМ Банку, Промінвестбанку і VS Bank («дочка Сбербанку). Їм заборонено виведення капіталів за межі України на користь пов'язаних з ними осіб.

В кінці минулого року білоруський «Паритетбанк» подав заявку на купівлю Сбербанку в Україні. Він вже направив пакет документів до Національного банку України з метою узгодження придбання 100% акцій.