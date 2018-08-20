У Хорватії відкрили почесне консульство України з помилкою у назві дипустанови
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З українського боку консульство відкривали перша леді України Марина Порошенко та глава МЗС Павло Клімкін
У понеділок, 20 серпня, у хорватському місті Спліт відбулося відкриття почесного консульства України в Хорватії
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив почесний консул України в Хорватії Івіца Пірич.
На церемонії відкриття були присутні прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також міністр оборони Хорватії, голови МВС та МЗС країни. З українського боку консульство відкривали перша леді України Марина Порошенко та міністр закордонних справ Павло Клімкін.
«Дякую всім за підтримку, я цього дня чекав два роки, великий день для України і Хорватії. Слава Україні і Хорватії», - написав Пірич.
Варто зазначити, що на табличці дипломатичної установи зроблена помилка: її назва українською зазначена як «Почесне консульство Україна в Хорватії». Написання цієї ж назви хорватською мовою зроблене без помилок, у родовому відмінку («України»).
До слова, сьогодні МЗС попередило українців, які подорожують до Індії, про небезпеку.