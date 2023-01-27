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У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)

Ірина Глотова
glavcom.ua
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Грузини заявили про запуск виробництва безпілотників
www.gov.ge

Масове виробництво грузинських дронів може розпочатись уже весною цього року

Грузія з квітня 2023 року розпочинне масове виробництво бойових та розвідувальних безпілотників. Про це повідомила пресслужба уряду країни.

Зокрема зазначено, що на випробувальному полігоні Крцанісі пройшли тестові польоти дронів WARMATE та FLYEYE грузино-польського виробництва. Запуск безпілотників відбувався за участі прем’єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі та міністра оборони Джуаншера Бурчуладзе.

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Представники виробника Delta-Webe LLC уточнили, що вже найближчим часом розпочнуть масове виробництво і зможуть виготовляти сотні дронів на рік.

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Розвідувальний безпілотник FLYEYE призначений для виконання високоточних завдань у всіх кліматичних зонах та радіоелектронних умовах. Він забезпечує можливості прихованого спостереження та аналізу даних у режимі реального часу.

Нагадаємо, Посольство України в Грузії може евакуювати українців, якщо їм загрожуватиме небезпека через відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та РФ та масовий приїзд громадян країни-агресора. 

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Вона заявила,що відновлення авіасполучення Грузії з РФ в той час, коли Захід намагається всіляко допомогти Україні в боротьбі з російською агресією, недопустимо.

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Теги: Грузія посольство безпілотник Саломе Зурабішвілі небезпека

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