У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)

Масове виробництво грузинських дронів може розпочатись уже весною цього року

Грузія з квітня 2023 року розпочинне масове виробництво бойових та розвідувальних безпілотників. Про це повідомила пресслужба уряду країни.

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Зокрема зазначено, що на випробувальному полігоні Крцанісі пройшли тестові польоти дронів WARMATE та FLYEYE грузино-польського виробництва. Запуск безпілотників відбувався за участі прем’єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі та міністра оборони Джуаншера Бурчуладзе.

Представники виробника Delta-Webe LLC уточнили, що вже найближчим часом розпочнуть масове виробництво і зможуть виготовляти сотні дронів на рік.

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Розвідувальний безпілотник FLYEYE призначений для виконання високоточних завдань у всіх кліматичних зонах та радіоелектронних умовах. Він забезпечує можливості прихованого спостереження та аналізу даних у режимі реального часу.

Нагадаємо, Посольство України в Грузії може евакуювати українців, якщо їм загрожуватиме небезпека через відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та РФ та масовий приїзд громадян країни-агресора.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Вона заявила,що відновлення авіасполучення Грузії з РФ в той час, коли Захід намагається всіляко допомогти Україні в боротьбі з російською агресією, недопустимо.