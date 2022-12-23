Два великі грузинські банки закривають рахунки росіянам та білорусам без пояснень

На виведення коштів банк дає п’ять днів

Грузинський Bank of Georgia масово закриває рахунки росіянам та білорусам без пояснень. На виведення коштів банк, згідно з розісланими смс, дає п’ять днів. Про це повідомляє Telegram-канал Sota.

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«Причини закриття рахунків залишаються невідомими: під закриття підпадають як нові вкладники, так і ті, що користуються послугами банку кілька років, відомо навіть про випадки закриття шкільних карток.

Окремі повідомлення надходять про закриття рахунків і у другому найбільшому банку Грузії – TBC», – йдеться у повідомленні.

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Тим часом, підконтрольний російським олігархам «Альфа-Банк» з 1 грудня змінив назву і буде працювати під брендом Sense Bank латиницею.