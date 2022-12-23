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Два великі грузинські банки закривають рахунки росіянам та білорусам без пояснень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Два великі грузинські банки закривають рахунки росіянам та білорусам без пояснень
фото: madloba.info

На виведення коштів банк дає п’ять днів

Грузинський Bank of Georgia масово закриває рахунки росіянам та білорусам без пояснень. На виведення коштів банк, згідно з розісланими смс, дає п’ять днів. Про це повідомляє Telegram-канал Sota.

«Причини закриття рахунків залишаються невідомими: під закриття підпадають як нові вкладники, так і ті, що користуються послугами банку кілька років, відомо навіть про випадки закриття шкільних карток.

Окремі повідомлення надходять про закриття рахунків і у другому найбільшому банку Грузії – TBC», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, підконтрольний російським олігархам «Альфа-Банк» з 1 грудня змінив назву і буде працювати під брендом Sense Bank латиницею.

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Теги: Білорусь банк Грузія Telegram росіяни

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