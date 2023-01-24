В Тбілісі відреагували на заяву про можливу евакуацію українців з Грузії

Голова партії влади «Грузинська мрія» не вбачає зв’язку між безпекою наших співвітчизників у Грузії та відновленням прямого авіасполучення між цією країною та Росією

Іраклій Кобахідзе, який очолює партію влади «Грузинська мрія», назвав спекуляцією заяву українського дипломата про можливість евакуації українців у разі, якщо Грузія відновить пряме авіасполучення з Росією. Про це повідомляє «Грузия Online».

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«Усім відомо, що відновлення польотів жодним чином не пов'язане з напливом росіян до Грузії. Ми вже пройшли три спекулятивні кампанії у цьому зв'язку. Одна була в березні, друга - влітку, а третя - після оголошення мобілізації. Ми довели, що всі вони були спекуляціями. Жодних ризиків для безпеки нашої країни, зокрема для безпеки українців, які проживають тут, не виникло», - сказав Кобахідзе.

Нагадаємо, що днями стало відомо про наміри правлячої партії Грузії поновити авіасполучення з Москвою. Першою реакцією на це вітчизняного Міністерства закордонних справ стала критика та заява про невідповідність такої проросійської риторики грузинських політиків духу дружніх і стратегічних відносин з Україною.

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Сьогодні було обнародоване інтерв'ю з тимчасово повіреним у справах України у Грузії Андрія Касьянова, в якому український дипломат попередив про ризики для безпеки українців, які перебувають у Грузії. «На сьогодні посольство не виключає можливість звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів з тим, щоб розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії», – сказав він.

Пряме авіасполучення між Грузією та Росією було припинене в липні 2019 року. Росіяни діставалися до грузинських міст через інші країни або через наземний перехід «Верхній Ларс». Після того, як у вересні в РФ було оголошено часткову мобілізацію, чимало росіян переїхали саме в Грузію. За даними президентки країни Саломе Зурабішвілі, які вона озвучила в листопаді 2022 року в етері радіостанції France Inter, за перші кілька тижнів після оголошення мобілізації кордон з Грузією перетнули понад 700 тис. росіян.