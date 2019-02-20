У Єгипет не пустили автора книги з критикою президента



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З 2011 по 2015 рік Кіркпатрік був керівником каїрського бюро The New York Times Фото: The New York Times

Вранці 19 лютого Кіркпатріка найближчим рейсом відправили назад в Лондон

У Єгипті затримали кореспондента The New York Times, який нещодавно видав книгу, яка критикує чинного президента країни.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що 48-річного Девіда Кіркпатріка затримали співробітники служби безпеки після прибуття в аеропорт Каїра увечері 18 лютого. За кілька годин після того, як йому офіційно відмовили у в’їзді в країну, у нього конфіскували телефон і тримали без їжі та води протягом семи годин.

Вранці 19 лютого Кіркпатріка найближчим рейсом відправили назад в Лондон. Влада Єгипту не дала пояснення таким діям.

«В останні роки Єгипет ув’язнив десятки журналістів, часто просто заради того, щоб вони не ставили неправильні запитання. У січні телеведучий був засуджений до одного року в’язниці за те, що брав інтерв’ю у гея. Єгипетський фотожурналіст Махмуд Абу Зейд, відомий як Шокан, вже відбув п’ятирічний термін у в’язниці, але його досі не випустили з камери», - пише видання.

З 2011 по 2015 рік Кіркпатрік був керівником каїрського бюро The New York Times. Нещодавно він видав книгу про Єгипет «В руки солдат», де розкритикував правління чинного президента. Кіркпатрік писав про події арабської весни 2011 року і про заворушення навколо військового перевороту в 2013 році, які привели до влади нинішнього президента Абдула-Фаттах Ас-Сісі.

Нагадаємо, восени 2018 року єгипетська поліція заарештувала автора критичної книги про економіку Єгипту за звинуваченням у публікації неправдивих даних. Затримання Абдула Халика Фарука відбулося через кілька днів після виходу його книги «Дійсно Єгипет бідна країна?», у якій була присутня критика економічної політики уряду.

Джерело: Громадське