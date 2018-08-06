  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Єгипті акула вбила чеського туриста

    • Розсилка
    <p>Чеський турист загинув в результаті нападу акули</p> - У Єгипті акула вбила чеського туриста

    Чеський турист загинув в результаті нападу акули

    Місцеві ЗМІ повідомили 3 серпня, що людські останки були виявлені на пляжі в Марса-Аламі

    Турист з Чехії був убитий акулою на популярному єгипетському курорті Марса-Алам, повідомляє Daily Mail з посиланням на місцеві ЗМІ.

    За інформацією видання, турист був убитий за 20 кілометрів від берега під час занурення з аквалангом. Останки чоловіка виявили на пляжі курортного міста.

    Зазначається, що чоловік відпочивав в Марса-Аламі разом зі своєю дружиною і дитиною.

    Місцева влада створила спеціальну групу з розслідування інциденту.
     
    Останній випадок смерті туристів від акули в Єгипті стався в 2015 році, коли тварина вбила туристку з Німеччини.

    Читайте також
    Єгипет пляжі Чехія туризм смерть тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ