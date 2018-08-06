У Єгипті акула вбила чеського туриста



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Чеський турист загинув в результаті нападу акули

Місцеві ЗМІ повідомили 3 серпня, що людські останки були виявлені на пляжі в Марса-Аламі

Турист з Чехії був убитий акулою на популярному єгипетському курорті Марса-Алам, повідомляє Daily Mail з посиланням на місцеві ЗМІ.



За інформацією видання, турист був убитий за 20 кілометрів від берега під час занурення з аквалангом. Останки чоловіка виявили на пляжі курортного міста.



Зазначається, що чоловік відпочивав в Марса-Аламі разом зі своєю дружиною і дитиною.



Місцева влада створила спеціальну групу з розслідування інциденту.



Останній випадок смерті туристів від акули в Єгипті стався в 2015 році, коли тварина вбила туристку з Німеччини.