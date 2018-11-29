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    У Єгипті археологи знайшли вісім саркофагів із муміями

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    У Єгипті археологи знайшли вісім саркофагів із муміями

    Дахшурскій некрополь розташований приблизно за 26 кілометрів на південь від Каїра

    В Єгипті у Дахшурському некрополі археологи знайшли поховання, у якому збереглися вісім саркофагів з муміями.

    Про це повідомляє Міністерство з питань старовини Єгипту. Ймовірно, поховання відноситься до пізнього періоду — 664-332 роки до нашої ери.

    Дахшурскій некрополь розташований приблизно за 26 кілометрів на південь від Каїра, на західному березі Нілу. Він відомий гробницями фараонів Стародавнього і Середнього царства Єгипту.

    Мумії відшукали працівнки Єгипетської археологічної місії, яка працювала у південно-східній частині піраміди короля Аменемхата II у некрополі.

    Директор Вищої ради із старовини Єгипту Мостафа Вазирі пояснив, що місія почала розкопки ще у серпні. Лише зараз археологи виявили поховання з 8 вапняковими саркофагами із муміями.

    Вони покриті шаром розфарбованого у різні кольори картонажу, який має форму людини, три з них збереглись у хорошому стані.

    Вазирі додав, що саркофаги і мумії наразі зберігаються у сховищі Дахшура і перебувають на реставрації.

    Їх планують передати музею Міністерства старовини Єгипту у в Хургаді і Шарм-Ель-Шейху.

    історія Єгипет культура наука
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