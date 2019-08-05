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    У Єгипті вперше відреставрують саркофаг Тутанхамона

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    У Єгипті вперше відреставрують саркофаг фараона Тутанхамона - У Єгипті вперше відреставрують саркофаг Тутанхамона
    У Єгипті вперше відреставрують саркофаг фараона Тутанхамона
    Фото: АР

    Спеціалісти планують провести всі необхідні роботи за 8 місяці

    У Єгипті розпочався процес реставрації саркофага фараона Тутанхамона — вперше з 1922 року, коли археологи знайшли саркофаг.

    Про це повідомляє AP.

    Спеціалісти планують провести всі необхідні роботи за 8 місяців, вони працюють у Великому Єгипетському музеї поблизу Каїра.

    Як зазначив міністр старожитностей Єгипту Халед аль-Анані, саркофаг дуже крихкий, бо його ніколи не реставрували. Процес реставрації зокрема передбачає повторну фіксацію золотих шарів, які випали із саркофага.

    Тутанхамон — хлопчик-фараон з 18-ї династії Нового царства, який зійшов на престол у 9 років і помер у 18-19 років. Він правив у 1332-1323 роках до нашої ери.

    Майже не пошкоджену гробницю Тутанхамона поблизу Луксора в 1922 році знайшов британський археолог Говард Картер.

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