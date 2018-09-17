У Єгипті знову застрягли українські туристи



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В компанії JoinUp заявили, що поки не знають точного часу вильоту

З єгипетського курорту Хургада другу добу не можуть вилетіти до Києва близько 150 туристів рейсу BAY 2092 авіакомпанії Bravo Airways туроператора JoinUp. Про це в понеділок, 17 вересня, пише ТСН.uа з посиланням на пасажира рейсу.



За словами співрозмовника видання, номер рейсу BAY 2092.



«О 6:30 завантажили багаж, а о 10:00 його розвантажили. Нас вивели якимось чорним виходом. Заселили в жахливі умови», - розповів турист.



Він зазначив, що о 17:20 буде дві доби, як затримали рейс.



«Жодною інформацією не володіємо. Нас 150 осіб, багато з маленькими дітьми. В Україні про затримку туроператори взагалі нічого не знають», - додав пасажир.



У свою чергу в компанії JoinUp пояснили, що затримка сталася через технічну несправність літака.



«Для того, щоб його відремонтувати, треба було викликати інженера з Києва. Зараз з літаком все гаразд, туристів вже забрали з готелів, вони готуються до вильоту в Україну. Всіх туристів відразу ж розселили в готелі, були надані житло, харчування, напої», - зазначили в прес-службі туроператора.



У компанії додали, що поки не знають точного часу вильоту, проте запевнили, що він відбудеться протягом години, а туристи вже проходять реєстрацію.