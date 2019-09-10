У ЄС схвалили кандидатів на посади єврокомісарів



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У списку немає представників Німеччини та Іспанії, оскільки їхні представники очолять новий склад Єврокомісії і зовнішньополітичну службу ЄС

Рада Європейського Союзу офіційно схвалила запропонований Єврокомісією фінальний список єврокомісарів на 2019-2024 роки. Про це йдеться в заяві Ради, опублікованій на її сайті у вівторок, 10 вересня.

«Рада сьогодні затвердила список осіб, яких вона пропонує призначити членами Єврокомісії до 31 жовтня 2024 року - говориться в повідомленні. - Це рішення тепер буде направлено до Європарламенту і опубліковано в Офіційному журналі ЄС».

Уже сьогодні голова нового складу Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн озвучить свої пропозиції щодо конкретних посад.

Список включає кандидатів від 25 країн Євросоюзу, за винятком Великобританії, яка виходить з ЄС. У цьому списку немає представників Німеччини та Іспанії, оскільки німкеня Урсула фон дер Ляйєн очолить новий склад Єврокомісії, а іспанець Жозеп Боррель стане новим главою зовнішньополітичної служби ЄС після Федеріки Могеріні. Нова Єврокомісія повинна розпочати роботу з 1 листопада.

Що стосується Великобританії, то Лондон ще 23 серпня надіслав офіційне повідомлення, що не визначатиме свого кандидата в Єврокомісію, оскільки має намір залишити ЄС до початку роботи її нового складу.