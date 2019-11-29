У Міненерго України прокоментували газові переговори з Росією у Відні



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Сторони обговорили умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року

28 листопада у Відні представники України та Росії провели газові переговори, які напередодні не анонсувались

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що 28 листопада у Відні пройшла двостороння зустріч між міністром енергетики та захисту довкілля України Олексієм Оржелем та міністром енергетики Російської Федерації Олександром Новаком у рамках підготовки до підписання договору про транспортування газу через українську газотранспортну систему.

«Підписання довгострокового договору на транспортування газу відповідно до європейського законодавства і на економічно обґрунтованих умовах — це питання енергетичної безпеки не лише України, а й Європи. Ми, як надійний партнер, повинні забезпечити стабільність і безперебійність транспортування природного газу на європейські ринки», — заявили в Міненерго.

Раніше 28 листопада стало відомо, що у Відні представники України та Росії провели газові переговори, які напередодні не анонсувались.

До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

Також нагадаємо, що «Нафтогаз» виграв у «Газпрому» апеляцію щодо транзиту.

До слова, раніше НАК «Нафтогаз України» відправив російському ПАТ «Газпром» відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що «Нафтогаз» отримав пропозицію «Газпрому» щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.

Напередодні НАК «Нафтогаз України» оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на грудень 2019 року. Ціни не змінилися у порівнянні з цінами на листопад 2019 року.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ціна на газ для населення на початку 2020 року буде нижчою за 8,55 тис. гривень за тис. куб. м.

Зазначимо також, що рівно чотири роки тому Україна відмовилась від закупівель російського газу і таким чином забезпечила свою енергетичну незалежність.