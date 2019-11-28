Гончарук: Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії



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Прем'єрміністр України Олексій Гончарук

За словами прем'єрміністра, зараз ведуться переговори лише про продовження транзиту газу в Європейський Союз

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук заявив, що ніяких переговорів про прямі закупівлі російського газу не ведеться.

За його словами, зараз йдуть переговори лише про продовження транзиту газу в Європейський Союз.

«Не існує якихось окремих переговорів про купівлю газу у Російської Федерації, існують переговори про продовження транзиту газу з Росії в Європейський Союз через Україну», - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що позиція України в даних переговорах полягає в тому, щоб контракт був укладений за європейськими правилами і щоб контракт був довгостроковим.

Напередодні НАК «Нафтогаз України» оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на грудень 2019 року. Ціни не змінилися у порівнянні з цінами на листопад 2019 року.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ціна на газ для населення на початку 2020 року буде нижчою за 8,55 тис. гривень за тис. куб. м.

Зазначимо також, що рівно чотири роки тому Україна відмовилась від закупівель російського газу і таким чином забезпечила свою енергетичну незалежність.