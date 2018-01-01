У Європарламенті ухвалили резолюцію, яка може запровадити санкції проти Польщі

Резолюція Європарламенту містить низку вимог до Варшави, які та повинна виконати, а інакше вона може втратити право голосу в ЄС

Профільний комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ ухвалив резолюцію стосовно Польщі. Резолюція Європарламенту містить низку вимог до Варшави, які та повинна виконати, а інакше вона може втратити право голосу в ЄС. Про це повідомляє польський портал wPolityce.



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Резолюція Європарламенту містить низку вимог до Варшави, які та повинна виконати, а інакше вона може втратити право голосу в ЄС

Профільний комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ ухвалив резолюцію стосовно Польщі. Резолюція Європарламенту містить низку вимог до Варшави, які та повинна виконати, а інакше вона може втратити право голосу в ЄС.

Про це повідомляє польський портал wPolityce.

За документ проголосували 33 комітети, 9 були проти.

Резолюцію підготували у зв’язку з тим, що, на думку Брюсселя, Польща «явно загрожує європейським цінностям». Документ Європарламенту закликає Раду ЄС «вжити негайних заходів щодо цього».

Резолюцією передбачена можливість звернення до Ради ЄС з вимогою активувати превентивний механізм, передбачений пунктом 1 статті 7 договору ЄС. Ці заходи застосовують, якщо в одній з країн Євросоюзу виникає серйозний ризик порушення союзних цінностей, зокрема, людської гідності, свободи, рівності й верховенства права.

Єврокомісар-консерватор Марек Юрек заявив, що захистить позицію Польщі та «переконає у цьому».

«Ця резолюція не має сенсу, оскільки в Європейському Союзі є більш важливі питання. Це політична депомнстрація від Європарламенту», — заявив він.

Раніше ліберальні депутати Європарламенту ініціювали процедуру санкції проти Польщі після того, як країна «продовжувала відходити від норм верховенства права та незалежності суду».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в суботу, що доручив своєму послові зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб висловити протест проти вищевказаного законопроекту.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.