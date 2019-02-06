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    У Кабміні поміняли в. о. міністра агрополітики

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    Мартинюк очолював міністерство з листопада 2018 року - У Кабміні поміняли в. о. міністра агрополітики
    Мартинюк очолював міністерство з листопада 2018 року

    Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, що Мартинюк подав заяву про звільнення

    Кабінет міністрів України звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка і призначив в. о. міністра заступника міністра з питань європейської інтеграції Ольгу Трофімцеву.

    Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу.

    «Мартинюка звільнили з МінАПК, згідно з поданою заявою. Призначили в. о. міністра Трофімцеву», - сказав Розенко.

    Як відомо, Мартинюк очолював міністерство з листопада 2018 року.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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