У Кабміні поміняли в. о. міністра агрополітики



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Мартинюк очолював міністерство з листопада 2018 року

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, що Мартинюк подав заяву про звільнення

Кабінет міністрів України звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка і призначив в. о. міністра заступника міністра з питань європейської інтеграції Ольгу Трофімцеву.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу.

«Мартинюка звільнили з МінАПК, згідно з поданою заявою. Призначили в. о. міністра Трофімцеву», - сказав Розенко.

Як відомо, Мартинюк очолював міністерство з листопада 2018 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна