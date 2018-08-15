У Кабулі підірвали академію, загинули 25 людей



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Вибух стався, коли студенти перебували в аудиторіях

Сьогодні, 15 серпня, у Кабулі в освітній установі Mawoud Academy стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 25 людей. Про це повідомляє TOLO News.

Як зазначає видання, вибух стався близько 16 годин дня за місцевим часом, коли студенти перебували в аудиторіях. За даними медіа, вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник.

Міністерство охорони здоров’я Афганістану підтвердило загибель 25 людей. Ще 35 осіб отримали поранення.

За даними очевидців, на момент вибуху в аудиторії перебували до 100 учнів, які займалися підготовкою до вступу в університет. Повідомляється, що середній вік загиблих - 18 років.

Нагадаємо, що сьогодні в результаті нападу бойовиків угрупування «Талібан» на військову базу Аллахуддін в провінції Баглан на півночі Афганістану загинули 45 афганських військових.

Додамо, що 12 серпня в північно-західній провінції Афганістану Фарьяб при атаці бойовиків «Талібан» на військову базу, загинули 17 військовослужбовців, ще 25 було поранено. Бойовики змогли зайняти кілька військових баз в регіоні. Солдати і офіцери всередині бази знаходилися в оточенні, і очікували приходу підкріплення.