У Каїрі стався вибух біля інституту раку: 17 загиблих і 32 поранених



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У Каїрі в результаті вибуху загинули 17 осіб Фото: Reuters

У центрі Каїра вибухнув автомобіль, який врізався в три інших авто

У Каїрі, Єгипет, в результаті вибуху біля Національного інституту раку загинули 17 людей, ще 32 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров’я Єгипту.

Наголошується, вибух стався біля Національного інституту раку в понеділок, 5 серпня. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ Єгипту, автомобіль зіткнувся з трьома іншими автомобілями, що призвело до вибуху.

За даними Міністерства охорони здоров'я, вибух також завдав шкоди об'єктам всередині інституту. Інститут евакуйований, а пацієнти переведені в лікарню Аль-Муніра.

Причина інциденту з’ясовується. Наразі офіційної заяви про те, що вибух був нападом, не було.