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    У Каліфорнії на фестивалі їжі сталась стрілянина: троє загиблих, 14 поранених

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    У Каліфорнії на фестивалі їжі сталась стрілянина: троє загиблих, 14 поранених

    За словами очевидців, стрілянину відкрив чоловік, якому на вигляд близько 20 років

    У результаті стрілянини в американському місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія) на фестивалі їжі Gilroy Garlic, попередньо, загинули три людини, передає Bno news.

    Точна кількість жертв досі невідома.

    Також семеро осіб були доставлені в дві районні лікарні. П'ятеро - в медичний центр в долині Санта-Клара і двоє - в лікарню Стенфорда. Всі вони отримали серйозні поранення.

    За словами очевидців, стрілок - хлопець у віці близько 20 років. Він відкрив вогонь по одному з наметів на фестивалі. Поліція також розслідує повідомлення про можливу участь другого стрілка.

    Також нагадаємо, що у Сполучених Штатах відновили смертну кару.

     

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