У Каліфорнії на фестивалі їжі сталась стрілянина: троє загиблих, 14 поранених

За словами очевидців, стрілянину відкрив чоловік, якому на вигляд близько 20 років

У результаті стрілянини в американському місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія) на фестивалі їжі Gilroy Garlic, попередньо, загинули три людини, передає Bno news.

Точна кількість жертв досі невідома.

Також семеро осіб були доставлені в дві районні лікарні. П'ятеро - в медичний центр в долині Санта-Клара і двоє - в лікарню Стенфорда. Всі вони отримали серйозні поранення.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr