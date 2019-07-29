У Каліфорнії на фестивалі їжі сталась стрілянина: троє загиблих, 14 поранених



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За словами очевидців, стрілянину відкрив чоловік, якому на вигляд близько 20 років

У результаті стрілянини в американському місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія) на фестивалі їжі Gilroy Garlic, попередньо, загинули три людини, передає Bno news.

Точна кількість жертв досі невідома.

Також семеро осіб були доставлені в дві районні лікарні. П'ятеро - в медичний центр в долині Санта-Клара і двоє - в лікарню Стенфорда. Всі вони отримали серйозні поранення.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr — niah ㊝ (@wavyia) 29. heinäkuuta 2019

За словами очевидців, стрілок - хлопець у віці близько 20 років. Він відкрив вогонь по одному з наметів на фестивалі. Поліція також розслідує повідомлення про можливу участь другого стрілка.

Також нагадаємо, що у Сполучених Штатах відновили смертну кару.