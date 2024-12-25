Одна з найбідніших країн світу стала найдорожчим напрямком для туристів

Середня вартість туру в Джибуті становить майже $30 тис.

Найдорожчим туристичним напрямком 2024 року виявилася Джибуті – країна африканського Рогу. Хоча це одна з найбідніших у світі країн, злітати туди дорожче, ніж до Антарктиди. Про це пише travelpulse.com.

Середня вартість туру в Джибуті – $ 29 тис. Це більше, ніж тур до Антарктиди чи Ботсвани. Хоча Джибуті розташована у важливому стратегічному місці, ЗМІ не приділяють їй багато уваги.

Про її сусіда через Баб аль-Мандебську протоку – Ємен – пишуть набагато більше. Але несподівано Джибуті з населенням менше мільйона людей стала рекордсменом з дорожнечі. Це дивує, якщо врахувати її статус однієї з найбідніших країн. Тут спостерігається високий рівень безробіття та бідність. Попри це, країна стала популярним місцем для заможних мандрівників, які шукають унікальні враження далеко від вторинних доріг.

Чому подорожі до Джибуті дорожчають

По-перше, порт Джибуті полегшує торгову та військову логістику для багатьох країн, збільшуючи попит на інфраструктуру та послуги. У таких місцях витрати на проживання, транспорт та екскурсії зазвичай завищені, особливо для туристів з-за кордону.

По-друге, обмежена туристична інфраструктура Джибуті означає, що мандрівникам часто доводиться платити високі ціни за базові послуги. Наприклад, поїздка на човні на острів Муча, популярне місце для підводного плавання та прийняття сонячних ванн, може коштувати $200. Екскурсія на озера Ассаль та Абхе, одні з найвідоміших природних чудес країни, може коштувати понад $700 для невеликої групи.

Вартість життя в країні є надзвичайно високою навіть для місцевих жителів. Згідно з рейтингом вартості життя 2024 року, складеним консалтинговою компанією Mercer, Джибуті посідає 18-те місце у світі за вартістю життя. Тут і інфляція, і залежність країни від імпорту більшості товарів, зокрема продуктів харчування. Іноземні гроші зміцнюють економіку країни, але не факт, що полегшують життя місцевого населення.

Феномен Джибуті, коли бідна країна стає дорогою для туристів, не унікальний. Різко подорожчали останніми роками такі напрямки, як Кейптаун, Лагос (Нігерія), Найробі (Кенія). Але й можливості для тих, хто готовий витрачати гроші в цій країні, є унікальними. Її ландшафт не має собі рівних. Такі пам'ятки, як озеро Ассаль, найнижча точка Африки, або западина Данакіль, приваблюють любителів пригод.

Нагадаємо, у 2025 році мандрівникам доведеться окрім вартості авіаквитків та готелів закладати до бюджету ще й збільшені туристичні податки.

До слова, турецькі археологи стверджують, що їм вдалося знайти місце, де понад 2300 років тому відбулася одна з найважливіших битв Олександра Македонського.