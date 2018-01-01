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    У Каліфорнії вишикувалися величезні черги за марихуаною

    Каліфорнія - вже 6-й американський штат, в якому дозволено продаж рекреаційної марихуани
    Після того, як з 1 січня в американському штаті Каліфорнія стало легальним споживання марихуани з рекреакційною метою (тобто просто заради відпочинку), в ліцензованих магазинів з продажу канабісу в штаті вишикувалися довгі черги. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на американські ЗМІ. Очікується, що загальний обсяг продажу в індустрії
    • Сьогодні, 12:33
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    Каліфорнія - вже 6-й американський штат, в якому дозволено продаж рекреаційної марихуани

    Після того, як з 1 січня в американському штаті Каліфорнія стало легальним споживання марихуани з рекреакційною метою (тобто просто заради відпочинку), в ліцензованих магазинів з продажу канабісу в штаті вишикувалися довгі черги. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на американські ЗМІ.

    Очікується, що загальний обсяг продажу в індустрії рекреаційної марихуани за кілька років досягне $7 млрд.

    «Каліфорнія вже 6-й американський штат, в якому дозволено продаж рекреаційної марихуани. Цей штат є найбільшим за чисельністю населення в США. Легалізація рекреаційної марихуани тут сприймається як значний крок на шляху до становлення марихуани як прийнятною для загалу складовою побуту», - повідомляє CNN.

    Будь-яка особа старше 21 року може легально вирощувати обмежену кількість марихуани або володіти нею.

    Незважаючи на легалізацію продажу рекреаційної марихуани в окремих штатах США, федеральний уряд все ще вважає обіг, споживання цієї речовини протизаконним навіть з лікувальною метою. Тим, хто відвідує Каліфорнію, варто пам'ятати, що марихуану не можна перевозити з одного штату в інший або проносити на борт літака тощо.

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