У Камбоджі засудили австралійського режисера через зйомки дроном



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Режисер знімав сутички протестувальників і поліції за допомогою дрона

Суд у Камбоджі виніс вирок австралійському режисеру-документалісту Джеймсу Рікетсону у вигляді 6 років позбавлення волі, звинувативши у шпигунстві.

Про це передає австралійський телеканал ABC.

Австралійського режисера арештували ще у червні 2017 року під час мітингу опозиційної Камбоджі.

Режисер знімав сутички протестувальників і поліції за допомогою дрона.

Рікетсона затримали і звинуватили у «шпигунстві і спробі нелегально зняти секретні військові об'єкти».

Правоохоронці Камбоджі також звинуватили режисера у співпраці з представниками камбоджійської опозиції.

Суд у місті Пномпень 31 серпня визнав 69-річного режисера «винним» у шпигунстві і «підриві національної безпеки країни» і засудив до 6 років в'язниці. Водночас суд не вказав, на яку країну працював режсиер.

Джеймс Рікетсон — відомий своїми документальними фільмами про Африку, Австралію тощо. Режисер також зняв кілька художніх фільмів.