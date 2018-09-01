У Камбоджі засудили австралійського режисера через зйомки дроном
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Режисер знімав сутички протестувальників і поліції за допомогою дрона
Суд у Камбоджі виніс вирок австралійському режисеру-документалісту Джеймсу Рікетсону у вигляді 6 років позбавлення волі, звинувативши у шпигунстві.
Про це передає австралійський телеканал ABC.
Австралійського режисера арештували ще у червні 2017 року під час мітингу опозиційної Камбоджі.
Режисер знімав сутички протестувальників і поліції за допомогою дрона.
Рікетсона затримали і звинуватили у «шпигунстві і спробі нелегально зняти секретні військові об'єкти».
Правоохоронці Камбоджі також звинуватили режисера у співпраці з представниками камбоджійської опозиції.
Суд у місті Пномпень 31 серпня визнав 69-річного режисера «винним» у шпигунстві і «підриві національної безпеки країни» і засудив до 6 років в'язниці. Водночас суд не вказав, на яку країну працював режсиер.
Джеймс Рікетсон — відомий своїми документальними фільмами про Африку, Австралію тощо. Режисер також зняв кілька художніх фільмів.