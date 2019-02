У Канаді зійшли з рейок 37 вагонів з нафтою

Інцидент стався у 300 кілометрах на північний захід від міста Вінніпег

У канадській провінції Манітоба зійшли з рейок близько 37 вагонів-цистерн з сирою неочищеною нафтою, внаслідок чого стався витік сировини.

Інцидент стався у 300 кілометрах на північний захід від міста Вінніпег — столиці провінції.

Компанія Canadian National Railway Company працює над ліквідацією наслідків витоку нафти.

Інформації про постраждалих або виникнення пожеж немає.

Emergency crews have rural roads around the St Lazare derailment blocked off. But Jayme Corr took me out to the scene by snowmobile. The cars derailed along his property. #cbcmb pic.twitter.com/nJ3nneHAo2