  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Канаді зійшли з рейок 37 вагонів з нафтою

    • Розсилка
    У Канаді зійшли з рейок 37 вагонів з нафтою

    Інцидент стався у 300 кілометрах на північний захід від міста Вінніпег

    У канадській провінції Манітоба зійшли з рейок близько 37 вагонів-цистерн з сирою неочищеною нафтою, внаслідок чого стався витік сировини.

    Інцидент стався у 300 кілометрах на північний захід від міста Вінніпег — столиці провінції.

    Компанія Canadian National Railway Company працює над ліквідацією наслідків витоку нафти.

    Інформації про постраждалих або виникнення пожеж немає.

    Як повідомляє CBC, Рада з безпеки на транспорті Канади направила на місце події слідчих.

    Джерело: Громадське

    Канада потяг аварія Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ