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    Будинок у Києві не встояв перед ураганним вітром (фото)

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    Утеплювач цілими пластами обвалився з будинку на вул. Григоренка, 39В - Будинок у Києві не встояв перед ураганним вітром (фото)
    Утеплювач цілими пластами обвалився з будинку на вул. Григоренка, 39В
    фото: Євген Руденко/Facebook

    Вітер зірвав утеплювач з будинку

    Із вечора понеділка, 29 листопада, столицю штормить, пориви вітру сягають 15-20 м/с.

    Негода уже встигла наробити лиха в Києві.

    Зокрема, у ніч на 30 листопада з будинку на вул. Григоренка, 39В у Дарницькому районі столиці ураганний вітер зірвав утеплювач. Про це повідомили у соцмережі мешканці сусіднього будинку. Їх близько 2 години ночі розбудив сильний гуркіт. У вікно вони побачили, як з будинку, що поруч, обвалюється утеплювач.

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    Будинок у Києві не встояв перед ураганним вітром (фото)
    Будинок у Києві не встояв перед ураганним вітром (фото)
    фото: Євген Руденко/Facebook

    Як повідомлялося, до України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

    У вівторок в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру будуть в 11 областях та в Києві.

    30 листопада в Києві та столичному регіоні пориви вітру сягають 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

    Станом на ранок 30 листопада на Київщині без світла залишилися 29 населених пунктів.

    Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, у Києві завершення листопада буде вітряним та холодним, вдень не вище +2..+3 градусів. «Якісь серйозні опади – навряд», – прогнозує вона.

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    Теги: Київ будинок вітер негода
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    Будинок у Києві не встояв перед ураганним вітром (фото)