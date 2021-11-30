Будинок у Києві не встояв перед ураганним вітром (фото)

Утеплювач цілими пластами обвалився з будинку на вул. Григоренка, 39В

Вітер зірвав утеплювач з будинку

Із вечора понеділка, 29 листопада, столицю штормить, пориви вітру сягають 15-20 м/с.

Негода уже встигла наробити лиха в Києві.

Зокрема, у ніч на 30 листопада з будинку на вул. Григоренка, 39В у Дарницькому районі столиці ураганний вітер зірвав утеплювач. Про це повідомили у соцмережі мешканці сусіднього будинку. Їх близько 2 години ночі розбудив сильний гуркіт. У вікно вони побачили, як з будинку, що поруч, обвалюється утеплювач.

Як повідомлялося, до України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

У вівторок в Україні оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру будуть в 11 областях та в Києві.

30 листопада в Києві та столичному регіоні пориви вітру сягають 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Станом на ранок 30 листопада на Київщині без світла залишилися 29 населених пунктів.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, у Києві завершення листопада буде вітряним та холодним, вдень не вище +2..+3 градусів. «Якісь серйозні опади – навряд», – прогнозує вона.

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