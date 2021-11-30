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    Ураган у Харкові: негода звалила дерева й світлофор, понівечила автомобілі (відео)

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    Ураган у Харкові: негода звалила дерева й світлофор, понівечила автомобілі (відео)
    фото: kh.dsns.gov.ua

    На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

    У Харкові сильний вітер наробив лиха. По всьому місту повалені дерева, розбиті автомобілі, повідомили в ДСНС Харківської області.

    Як повідомляється, в одному зі спальних районів обірвало лінії електропередачі. Ще вночі на місце виїжджали електрики й усували наслідки негоди.

    Також у центрі міста від вітру не встояв світлофор. У різних районах міста від повалених дерев постраждали припарковані на вулиці автомобілі.

    На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

    Нагадаємо, на сьогодні, 30 листопада, в деяких областях України оголосили штормове попередження. Очікується сильний вітер. 30 листопада вдень у західних і північних областях пориви вітру 15-20 м/с.

    Через негоду оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

    Напередодні через ураган у Стамбулі закрили для суден Босфор.

    Укргідрометцентр на 30 листопада оголосив штормове попередження: до України зайшов потужний циклон.

    До слова, напередодні снігова негода накрила Іспанію та Францію: дороги опинились у пастці

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    Теги: Харків ураган негода
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    Ураган у Харкові: негода звалила дерева й світлофор, понівечила автомобілі (відео)