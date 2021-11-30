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    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)

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    Буревій знеструмив майже весь півострів - Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)
    Буревій знеструмив майже весь півострів
    фото: Крыминформ

    Через шторм біля берегів Ялти отримали пробоїни шість яхт і теплоходів

    Ввечері 29 листопада у тимчасово окупованому Росією Криму розбушувалася стихія. На півострів налетів сильний вітер, який почав валити дерева.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, на півострові такий вітер, якого не було вже декілька років. Унаслідок несприятливих погодних умов було знеструмлено майже весь Крим.

    Так, за даними російського Міненерго, через негоду в окупованому Криму без електроенергії залишилося близько 56 тисяч людей. Зокрема, центр Сімферополя поринув у темряву.

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    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)
    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)
    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)
    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)
    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)
    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)
    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)
    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)
    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)
    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)

    До того ж сильний вітер валив дерева. Тому жителів окупованого півострова закликали не залишати своїх будинків із міркувань безпеки.

    Як пише Telegram-канал «Кримінформ», після вчорашнього ураганного вітру до лікарень госпіталізовано шістьох людей. Загиблих немає.

    Крім того, через шторм біля берегів Ялти отримали пробоїни шість яхт і теплоходів. Відомо, що одна яхта затонула.

    Буревій зі швидкістю вітру аж до 32 м/с вирує в окупованому Криму другий день. Він прийшов із Туреччини. Штормове попередження щодо півострова зберігається і на сьогодні, 30 листопада.

    Вже відомо, що у Керченській протоці призупинено судноплавство.

    Напередодні через ураган у Стамбулі закрили для суден Босфор.

    Укргідрометцентр на 30 листопада оголосив штормове попередження: до України зайшов потужний циклон.

    До слова, напередодні снігова негода накрила Іспанію та Францію: дороги опинились у пастці.

    Теги: Крим Укргідрометцентр шторм вітер ураган негода буревій
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    Окупований Крим накрив ураган, який знеструмив півострів і потрощив автівки (фото, відео)