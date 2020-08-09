У Карпатах рятувальники врятували туриста на Говерлі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Карпатах рятувальники допомогли зійти з Говерли декільком туристом Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Чоловіку 1972 року народження стало зле в горах

В районі Малої Говерли 8 серпня стало зле одному із туристів 1972 року народження. Чоловік подорожував разом із групою у 25 осіб. Близько опівдня чоловікові стало зле, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Група туристів звернулася по допомогу до рятувальників. Для проведення аварійно-рятувальних робіт направлено рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення, пост Заросляк. Постраждалого супроводили до спортивної бази Заросляк, стан чоловіка задовільний.

Як повідомляє ДСНС, упродовж суботнього дня до рятувальників Ворохтянського ПРВ, пост Заросляк, надійшло ще 5 звернень від туристів щодо надання допомоги при сходженні з гори Говерла, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я та поганим самопочуттям. Через те, що звернення від людей надходили одночасно, рятувальники розділились на дві робочі групи по 2 людини.