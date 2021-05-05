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    У Карпатах туристи виявили тіло людини (відео)

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    Особу загиблого та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці - У Карпатах туристи виявили тіло людини (відео)
    Особу загиблого та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці
    Фото zk.dsns.gov.ua

    Тіло загиблого лежало на сніговому карнизі, який в будь-яку хвилину міг зірватися вниз

    На Івано-Франківщині туристи виявили в горах труп людини. Його виявила група відпочиваючих, яка проходила за маршрутом село Ділове – гора Піп Іван Мармароський – село Стриг. Про це повідомила пресслужба регіонального управління ДСНС.

    Загиблого туриста група відпочиваючих виявила вдень 3 травня. У її складі опинився рятувальник. Він повідомив про те, що трапилося в ДСНС Івано-Франківської області, які передали координати закарпатським рятувальникам.

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    У Карпатах туристи виявили тіло людини (відео)
    У Карпатах туристи виявили тіло людини (відео)

    Для спуску тіла загиблого туриста залучалися 12 фахівців і 3 одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень. Їх роботу ускладнювало те, що тіло загиблого лежало на сніговому карнизі, який в будь-яку хвилину міг зірватися вниз. Пізно ввечері 4 травня тіло загиблого доставили в село Богдан Рахівського району і передано поліції.

    Особу загиблого та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці. Після проведення слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано в село Березники Закарпатської області.

    Тим часом, прикарпатські рятувальники у горах допомогли туристу, який травмувався та не міг самостійно йти. Рятувальники Верховини отримали повідомлення про те, що троє туристів з Івано-Франківська спускалися з гори Погар. Проте один із них, 55-річний чоловік, пошкодив ногу та не міг іти.

    На допомогу чоловіку вирушили п'ятеро рятувальників. Більш ніж за годину надзвичайники прибули до туристів, надали травмованому допомогу і на ношах знесли його до підніжжя гори. Пізніше чоловіка передали медикам.

    Теги: ДСНС туризм рятувальники Карпати (гори)
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