Знесли із гори на ношах. У Карпатах рятувальники допомогли травмованому туристу

У поході 55-річний мандрівник пошкодив ногу і не міг іти

Прикарпатські рятувальники у горах допомогли туристу, який травмувався та не міг самостійно йти. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації, пише Суспільне Карпати.

Увечері 10 квітня рятувальники Верховини отримали повідомлення про те, що троє туристів з Івано-Франківська спускалися з гори Погар. Проте один із них, 55-річний чоловік, пошкодив ногу та не міг іти.

На допомогу чоловіку вирушили п'ятеро рятувальників. Більш ніж за годину надзвичайники прибули до туристів, надали травмованому допомогу і на ношах знесли його до підніжжя гори. Пізніше чоловіка передали медикам.

Раніше фахівці у сфері туризму назвали перспективні з точки зору туристичного потенціалу курорти, куди варто поїхати на травневі свята.

Також українці можуть мандрувати у 104 країни. МЗС назвав нові напрямки.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

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