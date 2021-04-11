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    Знесли із гори на ношах. У Карпатах рятувальники допомогли травмованому туристу

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    Турист пошкодив ногу, спускаючись із гори Погар - Знесли із гори на ношах. У Карпатах рятувальники допомогли травмованому туристу
    Турист пошкодив ногу, спускаючись із гори Погар
    Фото: hotels24.ua

    У поході 55-річний мандрівник пошкодив ногу і не міг іти

    Прикарпатські рятувальники у горах допомогли туристу, який травмувався та не міг самостійно йти. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації, пише Суспільне Карпати.

    Увечері 10 квітня рятувальники Верховини отримали повідомлення про те, що троє туристів з Івано-Франківська спускалися з гори Погар. Проте один із них, 55-річний чоловік, пошкодив ногу та не міг іти.

    На допомогу чоловіку вирушили п'ятеро рятувальників. Більш ніж за годину надзвичайники прибули до туристів, надали травмованому допомогу і на ношах знесли його до підніжжя гори. Пізніше чоловіка передали медикам.

    Раніше фахівці у сфері туризму назвали перспективні з точки зору туристичного потенціалу курорти, куди варто поїхати на травневі свята.

    Також українці можуть мандрувати у 104 країни. МЗС назвав нові напрямки.

    Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

    Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

    За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

    Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

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    Теги: рятувальники Карпати (гори) чоловік
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